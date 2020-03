Nexans : distingué comme fournisseur par Airbus

02/03/2020 | 11:13

Nexans annonce avoir reçu de la part d'Airbus le prix de fournisseur de composants électriques de l'année 2019 en reconnaissance de sa performance générale. Le fournisseur de câbles avait déjà obtenu des prix en 2014, 2017 et 2018 dans différentes catégories.



Pour ce prix le jury a évalué la performance annuelle des entreprises en fonction de plusieurs critères, notamment l'innovation, l'expertise technique, la gestion des relations, la réactivité et le soutien, et l'amélioration continue.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.