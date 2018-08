Nexans : émission obligataire pour 325 millions d'euros

02/08/2018 | 07:25

Nexans annonce avoir procédé ce mercredi au placement d'un emprunt obligataire de 325 millions d'euros, émission à taux fixe d'une durée de cinq ans (échéance 8 août 2023) et assortie d'un coupon annuel de 3,75%.



Le fabricant français de câbles précise que la demande des investisseurs a dépassé 900 millions d'euros sur la base du rendement final de 3,75%. Le règlement-livraison est prévu pour ce 8 août et l'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.