Nexans : et les Chantiers de l'Atlantique, un partenariat qui a le vent en poupe

Depuis 45 ans, Nexans et les Chantiers de l'Atlantique collaborent pour être toujours plus performants. Les Chantiers de l'Atlantique est l'un des leaders mondiaux de la construction de navires à passagers. Avec un carnet de commandes plein pour les dix prochaines années, c'est une entreprise en plein essor.

Ce partenariat étroit a permis de faire évoluer les câbles en fonction des besoins du client. Mais également la logistique, ce qui forge la particularité du Centre Logistique et de Solutions de Nexans à Nanterre. Nexans Nanterre a su s'adapter pour coller parfaitement aux besoins spécifiques de la construction de navires, préparant les câbles pour qu'ils soient le plus simple possible à tirer, et ainsi s'intégrer de plus en plus à la chaîne de valeur du client.

Depuis 2016, les Chantiers de l'Atlantique livraient un bateau par an et sont passés à deux bateaux par an en 2018. Un vrai challenge industriel qui demande d'améliorer leurs flux pour garantir la livraison. Un défi dans lequel Nexans Nanterre a su les accompagner avec succès, répondant à la demande d'une période chargée tout en conservant son niveau de qualité et ses délais de livraison. En effet, en 2018 la demande est passée de 4 000 à 7 000 coupes par an sans que les Chantiers de l'Atlantique ne ressentent d'impact sur leur flux logistique.

Un accompagnement dont se félicite Géraldine Quilhac, responsable de la gestion des câbles pour les Chantiers de l'Atlantique : « Un vrai succès conjoint qui conforte notre partenariat ! ».

Découvrez l'intégralité du témoignage de Géraldine Quilhac des Chantiers de l'Atlantique dans cette vidéo :