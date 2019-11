Nexans fournira les câbles du parc éolien offshore Seagreen de SSE Renewables

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé lundi avoir été choisi par SSE Renewables comme fournisseur préférentiel pour la conception, la fabrication et la pose des câbles destinés à la première phase du projet de parc éolien offshore Seagreen de l'énergéticien écossais.

Les termes financiers de ce contrat n'ont pas été communiqués.

Nexans fabriquera et installera les trois câbles d'exportation offshore (65 km) et les trois câbles d'exportation à terre (20 km) de la première phase du parc éolien de Seagreen, qui comprend les parcs Alpha et Bravo, réalisés au large de la cote écossaise d'Angus. Ces derniers offriront une capacité totale de 1.075 mégawatts et constitueront le plus important champ éolien d'Ecosse au moment de leur entrée en production, en 2024.

