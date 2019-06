Nexans : launches Asset Electrical software for power grid asset management

Alors que le Groupe poursuit sa nouvelle stratégie visant la croissance dans la chaîne de valeur, Nexans lance un nouveau service de gestion d'actifs pour les opérateurs de réseaux de distribution (DSO) en partenariat avec Cosmo Tech

En fournissant aux DSO une vue numérique approfondie du cycle de vie de leurs actifs et une analyse poussée des données, Asset Electrical facilite la prise de décision et engendre d'importantes économies sur les dépenses totales (TOTEX)

Paris La Défense, le 4 juin 2019 - La transformation numérique peut amener de nombreuses opportunités pour les réseaux d'énergie. Selon le cabinet de conseil McKinsey, ce sont les réseaux de transport et de distribution d'électricité qui pourraient réaliser le plus d'économies en matière d'exploitation et d'entretien . Pour aider les DSO à exploiter les technologies numériques, Nexans lance Asset Electrical, une solution de gestion d'actifs stratégiques conçue à leur intention.

« Asset Electrical est un parfait exemple de la nouvelle stratégie de Nexans, destinée à aider le Groupe à aller au-delà des câbles et à favoriser sa croissance dans la chaîne de valeur »,commente Jérôme Fournier, Directeur technique de Nexans. « Avec cette solution numérique qui s'appuie sur notre riche expertise dans le domaine du profil de vieillissement et du comportement des actifs électriques, nous avons pour objectif d'aider les responsables de ces actifs à optimiser leurs stratégie d'entretien et de renouvellement en fonction des multiples pressions qui vont s'exercer sur le secteur à l'avenir, selon nos prévisions. »

Une technologie stratégique de jumeau numérique pour les réseaux d'énergie

Asset Electrical est une puissante plate-forme plus particulièrement conçue pour faire face à la complexité que les responsables des DSO doivent affronter au quotidien. La solution permet de trouver le juste équilibre entre les performances du réseau, les dépenses d'investissement (CAPEX) ou d'exploitation (OPEX) et les facteurs de risque (qu'ils soient d'ordre financier, réglementaire, sécuritaire ou environnemental).

Les principales fonctionnalités du logiciel permettent notamment de :

centraliser et organiser les données concernant la base d'actifs et les compléter avec les modèles Nexans de vieillissement d'actifs électriques ;

concernant la base d'actifs et les compléter avec les modèles Nexans de vieillissement d'actifs électriques ; bâtir un jumeau numérique du réseau , reproduisant fidèlement l'ensemble de ses infrastructures et des processus utilisés pour sa gestion (par exemple les stratégies existantes d'inspection, de réparation et de renouvellement) ;

, reproduisant fidèlement l'ensemble de ses infrastructures et des processus utilisés pour sa gestion (par exemple les stratégies existantes d'inspection, de réparation et de renouvellement) ; créer et tester des scénarios sur le jumeau numérique de référence afin de mesurer la corrélation entre les indicateurs de performances du réseau de distribution, d'une part, et les dépenses d'investissement et coûts d'entretien, d'autre part, ainsi que d'analyser les risques entre tous les silos traditionnellement focalisés sur leurs objectifs respectifs ;

sur le jumeau numérique de référence afin de mesurer la corrélation entre les indicateurs de performances du réseau de distribution, d'une part, et les dépenses d'investissement et coûts d'entretien, d'autre part, ainsi que d'analyser les risques entre tous les silos traditionnellement focalisés sur leurs objectifs respectifs ; décider et valider le scénario le plus indiqué à mettre en œuvre en fonction des objectifs globaux.

Un puissant outil pour améliorer l'efficacité économique des actifs du réseau électrique

Le lancement d'Asset Electrical a pour but d'atténuer les obstacles, en termes d'investissements, liés à l'entretien ou au renouvellement de composants électriques massifs. Cette plate-forme est destinée à optimiser la planification de la politique d'entretien et de renouvellement tout en prenant en compte toutes les contraintes généralement traitées en silos par différents départements. Cette innovation contribuera également à adapter la stratégie à l'arrivée en force de ressources énergétiques décentralisées sur le réseau de distribution.

Asset Electrical permet de réduire les dépenses OPEX grâce à des économies sur les coûts d'entretien, avec une incidence négligeable sur les performances du réseau. La solution diffère ou diminue les dépenses CAPEX en rééchelonnant les investissements de manière sûre. Au total, il peut en résulter des économies TOTEX (CAPEX + OPEX) allant jusqu'à 10 ou 15 % sur les stratégies à moyen et long terme.

Nexans est le premier fabricant de câbles en mesure de proposer cette solution pour les réseaux d'énergie, grâce à sa collaboration exclusive avec la start-up Cosmo Tech. En conjuguant l'expertise du Groupe dans les composants critiques des réseaux de distribution d'énergie avec les connaissances de Cosmo Tech en matière de modélisation et d'analyse des données, les deux partenaires ont créé une solution unique en son genre pour la gestion d'actifs dans ce secteur

.

Jérôme Fournier conclut : « A terme, notre ambition est que cette solution logicielle puisse être utilisée par tous les responsables d'actifs électriques dans les réseaux d'énergie, dans le cadre des services d'ingénierie assurés par Nexans. Elle s'inscrit dans nos efforts d'amélioration de nos services en réponse aux besoins des utilisateurs. Nous espérons que cette plate-forme permettra aux DSO de relever les défis à venir. »