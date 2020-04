Nexans : les dirigeants réduisent leur salaire en signe de solidarité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mardi la baisse de la rémunération de ses dirigeants "en signe de solidarité et pour la cohésion sociale" au sein du groupe, qui doit faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus sur son activité.

Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, s'est engagé à réduire sa rémunération de 30% en avril et mai 2020. Les autres membres du comité exécutif ont accepté de réduire la leur de 15% sur la même période, et "il sera demandé aux top managers du groupe d'accepter de faire cet effort également", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Pour les mêmes raisons, les membres du conseil d'administration et son président, Jean Mouton, se sont engagés à réduire de 30% leur rémunération en avril et mai 2020.

"L'ensemble du groupe, à tous les niveaux, s'implique quotidiennement pour respecter les consignes de sécurité et gestes barrières, maintenir notre production, et satisfaire nos clients. D'ores et déjà, nous travaillons à un plan de sécurisation des équipes et de relance industrielle, propre à accompagner la fin du confinement dans tous les pays", a déclaré Christopher Guérin, cité dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire