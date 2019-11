Nexans: les ventes trimestrielles progressent de 3,8%, perspectives confirmées

Paris (awp/afp) - Le fabricant français de câbles Nexans a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires du 3e trimestre avait progressé de 3,8% à 1,67 milliard d'euros et que le "déploiement" de son plan de transformation était "conforme aux attentes", tout comme ses perspectives annuelles.

A cours des métaux constants, le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 1,17 milliard d'euros, en croissance organique (périmètre et changes constants) de 5,1%, a précisé le groupe dans un communiqué. Sur neuf mois, cela correspond a des revenus atteignant 3,48 milliards d'euros (+5% de croissance organique).

"La mutation profonde de Nexans se déroule comme prévu, elle porte ses fruits, elle est maîtrisée, portée par une nouvelle organisation plus fluide, plus agile et plus simple. Malgré un environnement géopolitique incertain, nous confirmons nos perspectives 2019", s'est félicité le directeur général Christopher Guérin.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel annoncé en juillet reste ainsi attendu entre 360 et 390 millions d'euros, contre 325 millions d'euros un an plus tôt.

L'augmentation des ventes sur trois mois est grandement soutenue par l'activité Haute tension et Projets (+12,9% de croissance organique) "qui a bénéficié d'une accélération des installations en haute tension sous-marine", détaille le groupe.

"Sur la fin de la période, nous avons commencé à identifier des signes de tassement de la demande dans certaines activités, anticipe toutefois Nexans. Un ralentissement se fait ressentir en Europe sur les marchés Télécommunication et Données ainsi qu'Industrie et Solutions, compensée par une activité forte dans le domaine ferroviaire".

Le groupe assure également commencer à ressentir les effets positifs de son plan de transformation "New Nexans" à horizon 2021, qui a été annoncé le 9 novembre 2018.

Une nouvelle organisation, qui s'ajoute à des mesures de réduction des coûts indirects, a été dévoilée en septembre afin de réduire les couches hiérarchiques et régionales et rationaliser les fonctions support. "Le plan se déroule conformément à nos attentes", assure le communiqué.

Enfin, Nexans se félicite d'avoir décroché lundi un contrat pour fabriquer et installer les trois câbles d'exportation offshore (65 km) et les trois câbles d'exportation à terre (20 km)du parc éolien de Seagreen, au large de l'Ecosse.

"Nous avons renforcé nos offres pour capter des positions significatives dans le secteur des énergies renouvelables. Le choix de Nexans en fournisseur préférentiel par SSE pour le projet Seagreen confirme la pertinence de notre démarche", a ainsi estimé M. Guérin.

afp/jh