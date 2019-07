Nexans : marge opérationnelle améliorée au 1er semestre

24/07/2019 | 07:40

Nexans publie un résultat net part du groupe de -116 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, contre +40 millions au premier semestre 2018 et une marge opérationnelle à 4,9% des ventes à cours des métaux constants contre 3,7% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires s'élève à 3.432 millions d'euros, dont 2.311 millions à cours de métaux constants en croissance organique de 5%. Hormis le segment 'haute tension et projets' (-6%) la croissance des activités 'câbles' est de +7%.



L'EBITDA s'élève à 195 millions d'euros, en progression de 28 millions en base comparable hors IFRS 16. A la lumière des résultats de ce premier semestre, Nexans entrevoit pour 2019 un EBITDA qui devrait se situer entre 360 et 390 millions hors IFRS 16.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.