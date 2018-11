Nexans : plan de transformation et objectifs 2021

09/11/2018 | 08:06

En marge de son chiffre d'affaires trimestriel, le fabricant de câbles Nexans dévoile son plan de transformation 'qui permettra de changer son modèle de création de valeur', ainsi que ses objectifs à horizon 2021.



Son management va initialement se concentrer sur la refonte et la simplification du modèle opérationnel et de l'organisation du groupe. Progressivement, l'accent sera mis sur le repositionnement des activités.



En 2021, Nexans vise, grâce à ses activités actuelles, un EBITDA de 500 millions d'euros, une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 15,5% et un free cash flow cumulé (avant fusions et acquisitions et dividendes) supérieur à 200 millions sur la période 2018-2021.



