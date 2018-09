Nexans : plombé par une analyse défavorable

12/09/2018 | 13:01

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Nexans chutait de 7% ce midi alors qu'un bureau d'études, Credit suisse, a abandonné son conseil d'achat sur la valeur, dont il doute désormais de la 'recovery'.



L'objectif de cours revient de 37 à 27 euros. Credit suisse estime que les marges semestrielles ont déçu au point de menacer plus encore les 'guidances' pour 2018. En outre, les analystes s'inquiètent des marges de l'éventuel contrat Hornsea 2 (un champ d'éoliennes offshore au large de l'Angleterre), sur lequel Nexans semble bien placé.



Enfin, le nouveau patron de Nexans risque d'annoncer de nouvelles restructurations : sans en remettre en question l'opportunité, les analystes estiment qu'elles pèseront sur la trésorerie.





