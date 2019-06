Nexans : présente ses dernières innovations au Bourget

17/06/2019 | 10:12

Le Groupe va présenter ses dernières innovations dans le câblage pour les équipementiers aéronautiques au 53ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace.



Nexans présentera sa gamme complète de câbles d'énergie, hybrides et de données lors de cet événement mondial.



Afin de répondre à la demande croissante de qualité, de sûreté et de fiabilité, le groupe propose une gamme étendue de solutions de câblage totalement conformes aux normes nationales et internationales.

Le groupe présente en particulier des fils et câbles plus légers, plus compacts et plus fiables, une résistance à l'abrasion, à la propagation d'arcs électriques, au feu et aux fluides et entretien réduit, des solutions sur mesure et prise en charge des conceptions complexes et avancées et une expertise interne, consultants et équipes clients dédiées.



' Notre mission est d'aider les équipementiers aéronautiques à optimiser leur architecture de câblage et - au-delà des câbles - à gérer efficacement leur chaîne logistique grâce aux services logistiques et opérationnels avancés de Nexans ', a déclaré Olivier Pinto, Directeur des Services et Solutions chez Nexans.



