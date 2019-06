Nexans : présente ses dernières innovations dans le câblage aéronautique à l'occasion du 53ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace

Lors du SIAE 2019, le Groupe va présenter sa gamme complète de câbles d'énergie, hybrides et de données ainsi que les services de câble avancés pour les équipementiers aéronautiques.

Paris La Défense, le 17 juin 2019 - La concurrence toujours plus acharnée, les pressions réglementaires et la recherche de la rentabilité accentuent le besoin sans cesse croissant d'avions plus légers et économes en énergie dans tout le spectre de l'industrie aéronautique. Il existe également un appétit grandissant pour une nouvelle génération de systèmes de commandes de vol électroniques, largement lié à la propulsion hybride ou électrique. Telles sont certaines des toutes dernières tendances identifiées par Nexans, fabricant mondial de câbles, dans un nouveau livre blanc publié à l'occasion du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) 2019.

Acteur majeur du marché aéronautique, Nexans présentera sa gamme complète de câbles d'énergie, hybrides et de données lors de cet événement mondial. Le Groupe exposera également une offre de services et solutions de câblage avancés, conçus pour générer une valeur opérationnelle et financière tout au long de la chaîne de valeur.

Les équipementiers (OEM) et fournisseurs de systèmes, sous-systèmes et composants industriels jouent un rôle crucial dans l'aviation commerciale, l'aviation militaire et le transport aérien de fret à travers le monde. Pour épauler ces OEM et leurs clients de premier niveau, Nexans propose des solutions adaptées à leurs besoins, apportant une valeur ajoutée à leurs produits et facilitant les nouvelles homologations au regard des normes nationales et internationales en Europe, Amérique et Asie.

Afin de répondre à la demande croissante de qualité, de sûreté et de fiabilité, les OEM ont besoin d'une gamme étendue de solutions de câblage totalement conformes aux normes nationales et internationales :

Fils et câbles plus légers, plus compacts et plus fiables

Résistance à l'abrasion, à la propagation d'arcs électriques, au feu et aux fluides et entretien réduit

Solutions sur mesure et prise en charge des conceptions complexes et avancées

Expertise interne, consultants et équipes clients dédiées.

Nexans offre des services avancés de support dans les domaines suivants :

Supply chain et services opérationnels

Nexans propose à ses clients des technologies et systèmes qui leur permettent d'optimiser et de rationaliser leurs opérations de supply chain. Cette offre revêt d'autant plus d'importance avec l'augmentation de la demande, étant donné que la production d'avions doit être maintenue à un niveau très élevé.

L'ajout à ses produits de technologies telles que des fonctionnalités RFID et IoT permet au Groupe d'assurer un suivi étroit de la supply chain et même de gérer celle-ci pour le compte de ses clients. Cela se traduit par une grande fiabilité de la supply chain ainsi qu'une réduction du coût du capital immobilisé tout au long de la chaîne.

Services d'ingénierie

Nexans peut aider ses clients à optimiser la conception technique des machines et composants système nécessaires à tout type d'avion. Depuis de nombreuses années, le Groupe dispense des services de re-ingénierie dans d'autres domaines, tels que les navires de croisière, le matériel roulant ferroviaire ou les éoliennes, et met désormais ceux-ci à la disposition de l'aéronautique.

« Notre mission est d'aider les équipementiers aéronautiques à optimiser leur architecture de câblage et - au-delà des câbles - à gérer efficacement leur chaîne logistique grâce aux services logistiques et opérationnels avancés de Nexans », commente Olivier Pinto, Directeur des Services et Solutions chez Nexans.

Frédéric Schull, Chef de produit Aéronautique & Défense chez Nexans, ajoute : « Pour aider nos clients à faire face à l'évolution de leurs marchés et à anticiper les défis de demain, Nexans cherche à construire des partenariats solides avec ses clients et à les accompagner sur le terrain. En nous appuyant sur nos compétences et notre expérience, nous défions les habitudes établies et proposons des innovations différenciantes qui optimisent ou simplifient les opérations quotidiennes de nos clients. »

Pour en savoir plus sur les dernières tendances en matière de câblage aéronautique, téléchargez le livre blanc « Tendances du marché et des technologies aéronautiques et spatiales et solutions de câblage de nouvelle génération » (en anglais).