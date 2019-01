Nexans : projet de restructuration européen

24/01/2019 | 09:27

Nexans annonce un projet de restructuration européen

de façon à 'évoluer au-delà du marché des câbles de commodités pour devenir un leader de solutions et gestion de systèmes d'énergie et de données', et débuter ce jour un processus d'information-consultation.



Ce projet de restructuration devrait aider le fabricant de câbles à réajuster le périmètre des activités corporate au niveau du siège mondial, mutualiser certaines activités fonctionnelles entre pays et adapter l'implantation industrielle de façon ciblée.



Le projet pourrait entraîner la suppression de 939 postes et la création de 296 postes. Les principales conséquences sociales concerneraient l'Allemagne, la France, la Suisse et dans une moindre mesure, la Belgique, la Norvège et l'Italie.



