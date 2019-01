Nexans : réalise un projet de câble haute tension destiné à relier le parc éolien Kype Muir au réseau électrique écossais

Paris La Défense, le 8 janvier 2019 - Le gouvernement écossais s'est fixé l'objectif ambitieux de couvrir 100 % de la consommation électrique annuelle brute du pays au moyen de sources d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Les grands parcs éoliens terrestres sont appelés à jouer un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, à l'exemple du parc Kype Muir d'une capacité de 88 MW, pour lequel Nexans vient d'achever un projet portant sur la fourniture d'une liaison souterraine de 16 km et 132 kV destinée à son raccordement au réseau, pour le compte de l'opérateur SP Energy Networks.

Totalisant une capacité supérieure à 10 GW, le secteur de la production d'électricité renouvelable en Ecosse a désormais plus que triplé en importance depuis la fin de 2008. L'éolien terrestre représente la principale technologie renouvelable, avec plus de 74 % de la capacité installée. Le parc éolien Kype Muir, qui comprend 26 turbines, est un projet phare pour Banks Group, situé à environ 5 km de la ville de Strathaven dans le sud du Lanarkshire.

Un élément essentiel du parc éolien est le câble souterrain de 16 km nécessaire pour relier la nouvelle sous-station 132/33 kV de SP Energy Networks, sur le site de Kype Muir, à la sous-station réseau 400/132 kV existante à Coalburn. SP Energy Networks a attribué le contrat pour la réalisation de cette liaison à Nexans en raison de la capacité éprouvé du Groupe à tenir des délais serrés d'à peine huit mois, tout en assurant des services qui couvrent la conception, la fabrication et la livraison du câble, les travaux de génie civil (à l'exception du conduit), la pose du câble, la conception et la fourniture de ses accessoires, ainsi que les jonctions et la mise en service.

Pour réaliser les trois différentes phases du raccordement au réseau, Nexans a fourni au total une cinquantaine de kilomètres de câble isolé au polyéthylène réticulé (XLPE), comportant un conducteur en aluminium et une gaine soudée en aluminium, le tout fabriqué par l'usine de Nexans Benelux à Charleroi en Belgique. Fournis par l'usine de Nexans Suisse basée à Cortaillod, les accessoires sont six extrémités extérieures FEV et 60 jonctions de transitions avec les boîtes de connexion associées.