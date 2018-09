Nexans : relie le Brésil au Cameroun dans le cadre de SAIL, le premier projet de fibre optique intercontinentale de l’histoire du Groupe

Le Groupe a franchi un cap majeur en menant à bien la réalisation, à travers l'Atlantique Sud, d'une liaison de 6 000 km reposant sur ses câbles sous-marins optiques à répéteurs de deuxième génération.

La nouvelle liaison contribuera à répondre à la demande croissante de très haut débit en Afrique et en Amérique du Sud.

Paris La Défense, le 17 septembre 2018 - La latence - le léger retard dû au temps de trajet d'un flux de données sur des milliers de kilomètres entre des ordinateurs situés sur des continents différents - est considérée comme l'ennemi de l'économie numérique. Un retard ne serait-ce que de quelques millisecondes peut faire la différence entre un profit et une perte pour les entreprises traitant des transactions financières. Afin de fournir à l'Afrique et à l'Amérique du Sud des connexions Internet plus rapides et plus stables, Nexans a fabriqué et testé avec succès 6 000 km de câbles sous-marins en fibre optique destinés au projet d'interconnexion de l'Atlantique Sud (South Atlantic Interconnection Link ou SAIL) reliant le Cameroun au Brésil.

Favoriser l'essor de l'économie numérique en Afrique et en Amérique du Sud

La latence est une source de grande frustration pour les entreprises informatiques en Afrique car leurs communications avec le continent américain doivent emprunter le chemin des écoliers, en passant par l'Europe de l'Ouest. Le projet SAIL a pour but d'y remédier en créant une nouvelle liaison directe, à faible latence, à travers le sud de l'océan Atlantique.

Dans le cadre de la phase II du développement du réseau national de haut débit du Cameroun (NBNII), le projet SAIL va relier ce pays au Brésil. Nexans a joué un rôle crucial dans le projet en fabriquant les

6 000 km de câbles en fibre optique exploitant sa technologie de répéteurs de deuxième génération. La liaison se compose de quatre paires de fibres, offrant chacune une bande passante de 100 Gbit/s.

Au début de l'année 2018, les représentants du client Huawei Marine Networks et du client final Camtel et China Unicom étaient présents lors du test de réception finale du système pour la Phase 2, réalisé avec succès sur le site de Nexans à Rognan en Norvège.

« Nous sommes très satisfaits du travail de Nexans pour la fabrication des câbles SAIL, ainsi que pour leur intégration, et nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération avec le Groupe dans un avenir proche », commente Kevin Zhang, Directeur de projet de Huawei Marine Networks.

« La production du premier câble transatlantique de Nexans représente une étape majeure dans notre programme de développement continu pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients, reposant sur une équipe compétente et expérimentée et sur l'établissement de partenariats efficaces », ajoute Krister Granlie, Directeur des systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux pour Nexans. « Nous avons étroitement collaboré avec Huawei Marine Networks afin d'intégrer les répéteurs optiques aux câbles. En livrant ce projet dans le respect des délais et des plus hauts critères de qualité, nous avons renforcé notre position sur le marché des systèmes de câbles à répéteurs. »

Le projet SAIL poursuit la collaboration de Nexans avec Huawei Marine Networks dans le cadre de la Phase I, le système de câbles Nigeria-Cameroun, livré à Camtel et China Unicom en 2015. La livraison du premier câble transatlantique réalisé par Nexans vient couronner dix années d'étroit partenariat entre les deux entreprises.

Les câbles optiques sous-marins ont été produit et testé par l'usine de Nexans Norvège à Rognan, Norvège.

La liaison par câbles optiques sous-marins entre le Brésil et le Cameroun sera opérationnelle à la fin du troisième trimestre 2018.