Nexans remporte un contrat aux Philippines pour 100 millions d'euros

Paris (awp/afp) - Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'un montant de plus de 100 millions d'euros pour construire et poser un câble sous-marin aux Philippines afin de renforcer son réseau d'électricité.

Le contrat porte "sur la fabrication, la livraison et la pose d'un câble sous-marin", a indiqué Nexans dans un communiqué, précisant qu'il s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion entre les villes de Mindanao et Visayas aux Philippines.

Ce projet doit réunir, d'ici à 2020, les trois réseaux électriques de Luzon, Visayas et Mindanao en un seul réseau national. L'objectif est de "mieux stabiliser et sécuriser l'approvisionnement du pays en électricité et à optimiser l'utilisation des ressources énergétiques disponibles localement", a souligné le communiqué.

Au cours des 15 dernières années, la consommation d'électricité aux Philippines a augmenté de près de 80% pour dépasser 94'370 gigawattheures (GWh) en 2017.

Le câble sous-marin sera fabriqué dans l'usine de Nexans à Futtsu au Japon et dans l'usine de Nexans Norvège à Halden, a encore indiqué le groupe français.

