Nexans : remporte un contrat de 111 millions en Grèce

28/11/2018 | 10:35

Nexans annonce ce matin avoir remporté un contrat de 111 millions d'euros, portant sur l'interconnexion de la ville grecque de Lavrion et de l'île de Syros et attribué par l'opérateur indépendant de transport d'électricité ADMIE.



'Le contrat complet clés en main attribué à Nexans dans le cadre de la phase C du projet couvre l'étude du fond marin, la conception, la fabrication, la pose et la protection d'un câble sous-marin d'énergie tripolaire CAHT de 150 kV intégrant un élément de fibre optique. Le parcours s'étend sur 108 km, par une profondeur d'eau maximale prévue de 300 mètres', précise Nexans.



La livraison et la mise en service de l'interconnexion des Cyclades sont prévues dans le courant du mois d'août 2020.





