PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" auprès du fournisseur de matériel électrique Rexel pour le câblage d'un nouveau complexe pétrochimique à Oman.

Le contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, porte sur la fourniture de câbles sans plomb destinés au projet LPIC de la compagnie Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Company (Orpic). Ce projet d'usine de polypropylène et de polyéthylène, estimé à 4,5 milliards de dollars, vise à réduire la dépendance du sultanat d'Oman aux exportations de gaz naturel et de pétrole brut par une diversification vers l'aval de la filière.

Le complexe LPIC sera équipé des câbles d'instrumentation, de télécommunications en fibre optique et 'fieldbus' de Nexans, fournis via son partenaire Rexel. "L'étendue des capacités techniques de Nexans ainsi que le guichet unique complet que nous offrons en coopération avec Rexel ont fait la différence en persuadant Orpic que nous pouvions fournir la qualité, les performances et la réactivité dont la compagnie a besoin", a précisé le groupe dans un communiqué.

