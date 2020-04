Nexans : rémunérations réduites pour les dirigeants

07/04/2020 | 09:05

Nexans annonce que son directeur général Christopher Guérin s'est engagé à réduire sa rémunération de 30% en avril et mai 2020, et que les autres membres du comité exécutif ont accepté de réduire la leur de 15% sur la même période.



Il sera demandé aux top managers du groupe de câbles, d'accepter de faire cet effort également. Les membres du conseil d'administration et son président, Jean Mouton, pour les mêmes raisons, se sont engagés à réduire de 30% leur rémunération, en avril et mai.



Pour les employés en première ligne, qui doivent impérativement se rendre dans les sites de production, logistique, et d'installation, Nexans a mis en place une prime exceptionnelle de 750 euros mensuelle qui durera autant que la crise.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.