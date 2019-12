Nexans : renforce son partenariat avec Eversource et Orsted

03/12/2019 | 14:27

Nexans, Eversource et Ørsted annoncent ce jour la signature d'un accord-cadre renforçant leur partenariat de long terme, et ce jusqu'en 2027.



Selon les termes de cet accord, Nexans pourra fournir jusqu'à 1.000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie haute tension sous-marins pour les parcs éoliens offshore d'Ørsted en Amérique du Nord.



La première livraison devrait intervenir d'ici à 2022.





