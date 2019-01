Nexans : restructure ses activités en Europe, 939 postes menacés

Le spécialiste français du câble, qui a lancé en novembre un nouvel avertissement sur ses résultats pour 2018, indique dans un communiqué qu'il va dans le même temps créer 296 postes en Europe dans le cadre de sa réorganisation.

A 9h27, le titre progressait de 2,4161% à 25,01 euros, surperformant l'indice SBF 120 (-0,01%).

Le groupe, qui emploie près de 26.000 personnes dans le monde, a aussi nommé en fin d'année un nouveau directeur financier et s'est doté d'une équipe de direction resserrée.

"Le projet de restructuration pourrait entraîner la suppression de 939 postes et la création de 296 postes", indique Nexans.

"Les principales conséquences sociales concerneraient l'Allemagne, la France, la Suisse et dans une moindre mesure, la Belgique, la Norvège et l'Italie", ajoute l'entreprise.

Pour redresser la situation financière de Nexans, la direction de l'entreprise a lancé un nouveau plan de redressement.

Elle compte notamment simplifier son organisation et se repositionner sur les segments d'activités les plus rémunérateurs, notamment les services et les systèmes, afin de mieux répercuter la hausse des matières premières.

