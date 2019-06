Nexans : tests de qualification de son câble 'Best Paths'

12/06/2019 | 11:07

Nexans annonce avoir mené à bien les tests de qualification de son câble supraconducteur ' Best Paths ' conçu pour les lignes électriques CCHT (courant continu haute tension).



Le projet ' Best Paths ' a créé un nouveau système de câble supraconducteur modulaire CCHT conçu pour transporter l'énergie sur de longues distances avec un minimum de pertes résistives.



Le programme de test a qualifié le câble supraconducteur de 320 kV à courant continu pour des intensités allant jusqu'à 10 kA avec une capacité de transport de 3,2 GW.



' Les câbles supraconducteurs pourraient permettre aux réseaux d'énergie européens d'atteindre leurs ambitieux objectifs de réduction de CO2 en facilitant le transfert de nombreux gigawatts (GW) d'électricité sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres ' indique le groupe.



