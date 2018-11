COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans transforme son modèle de création de valeur

Paris La Défense, 9 novembre 2018 - Nexans annonce son plan de transformation qui permettra de changer son modèle de création de valeur. Fondé sur les grandes tendances qui dessinent les futurs cycles de croissance de l'industrie, cette nouvelle feuille de route permettra à Nexans de construire un positionnement unique pour accroitre la création de valeur pour ses clients et ses actionnaires.

Le management va initialement se concentrer sur la refonte et la simplification du modèle opérationnel et de l'organisation du Groupe. Progressivement, l'accent sera mis sur le repositionnement des activités.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « Un changement d'état d'esprit est nécessaire. La transformation profonde de la chaine de valeur de nos activités permettra à Nexans de développer de nouveaux services, modules et systèmes. Nexans doit se transformer pour mieux croître à long terme. Nexans offrira ainsi la meilleure proposition de valeur à ses clients et étendra son empreinte aux marchés adjacents tout en bénéficiant des excellentes tendances de long terme de nos marchés. »

Des défis à relever...

La transformation n'est pas terminée. Bien que 50 % du Groupe puissent d'ores et déjà être gérés dans une perspective de croissance, le potentiel de redressement reste élevé. La transformation des 50 % restants permettra de libérer le potentiel de création de valeur du Groupe.

Changement d'état d'esprit : de l'augmentation des volumes à l'accroissement de la valeur. La capacité à remonter dans la chaîne de valeur et le renforcement du positionnement de Nexans en tant que prestataire de services seront des facteurs clés de la réussite du Groupe durant les prochaines années.

Introduction de plus de responsabilité et d'agilité. La responsabilisation des collaborateurs à tous les niveaux, alliée à un renforcement de la discipline d'exécution, fera de Nexans une société plus réactive et plus agile.

...et un fort potentiel à extérioriser

Une méthode de redressement éprouvé. Nexans a développé en interne la méthodologie SHIFT qui a permis de mener à bien le redressement des régions Europe et Moyen-Orient Afrique. Le diagnostic a d'ores et déjà été posé et SHIFT est aujourd'hui déployé dans les unités peu performantes.

Un ADN de la différentiation. Nexans a démontré sa capacité à se différencier en déployant des services (par exemple dans l'activité Bâtiments et Territoires) et a réussi à développer des systèmes dans certains secteurs (par exemple, les éoliennes).

Potentiel du marché à long terme. L'évolution de Nexans dans la chaîne de valeur s'appuie fortement sur de grandes tendances qui aideront le Groupe à offrir de nouveaux services et étendre son offre aux marchés adjacents.

Objectifs 2021

En 2021, Nexans a pour ambition de dégager, grâce à ses activités actuelles :

un EBITDA de 500 millions d'euros ;

une rentabilité des capitaux employés (ROCE ) de 15,5 % ;

un Free Cash Flow cumulé (avant fusions et acquisitions et dividendes)

supérieur à 200 millions d'euros sur la période 2018-2021.

La présentation dans laquelle figurent les perspectives actuelles pour 2018, est disponible en ligne sur le site du Groupe www.nexans.com

Une conférence téléphonique (en anglais) est organisée ce jour à 10h (heure de Paris).

Les numéros à composer pour y participer sont les suivants :

Appel depuis la France : +33 (0)1 71 23 01 07

Appel depuis la Grande-Bretagne : +44 (0)1296 480 180

Appel depuis les Etats-Unis (numéro sans frais) : +1 718 354 1176

Code de la conférence : 937667#

Les numéros de réécoute (conférence disponible dans l'après-midi) sont les suivants :

Appel depuis la France : +33 (0)800 94 41 12

Appel depuis la Grande-Bretagne : +44 (0)2071 369 233

Appel depuis les Etats-Unis : +1 617 213 4164

Code de la conférence : 76259678

Calendrier financier

14 février 2019 : Résultats annuels 2018

À propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux.

Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n'en mentionner que quelques-unes.

Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.nexans.com

Contacts :

Communication Financière Communication Michel Gédéon

Tél : +33 (0)1 78 15 05 41

e-mail : michel.gedeon@nexans.com



Paul Floren

Tél : + 33 (0) 1 78 15 04 78

e-mail : paul.floren@nexans.com



Marième Diop

Tél : + 33 (0)1 78 15 05 40

e-mail : marieme.diop@nexans.com Angéline Afanoukoe

Tél : + 33 (0)1 78 15 04 67

e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com







L'EBITDA consolidé s'entend comme la somme de la marge opérationnelle et des dotations aux amortissements sur immobilisations (cf Document de référence 2017). L'amortissement annuel étant d'environ 150 millions d'euros, la marge opérationnelle peut être calculée en conséquence. L'impact de l'application future de l'IFRS 16 n'est pas pris en compte. Le retour sur capitaux employés correspond au montant de la marge opérationnelle des 12 derniers mois divisé par le montant des capitaux employés, retraités de la provision Anticoncurrence (cf Document de référence 2017)

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexans via Globenewswire