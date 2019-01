Nexans : va se restructurer en Europe, des centaines d'emplois menacés

(Actualisation: précisions sur le projet de restructuration et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi un projet de restructuration au niveau européen, qui pourrait entraîner la suppression nette de 643 postes.

"Ce projet devrait aider Nexans à réajuster le périmètre des activités Corporate au niveau du siège mondial du groupe ; mutualiser certaines activités fonctionnelles entre pays ; adapter l'implantation industrielle de façon ciblée", a expliqué le groupe dans un communiqué.

"Le projet de restructuration pourrait entraîner la suppression de 939 postes et la création de 296 postes. Les principales conséquences sociales concerneraient l'Allemagne, la France, la Suisse et dans une moindre mesure, la Belgique, la Norvège et l'Italie", a précisé Nexans.

Le projet de restructuration devrait permettre "un redimensionnement complet de l"organisation grâce au recentrage sur ses activités coeur de métier, en supprimant les structures régionales et en réduisant considérablement sa complexité", a ajouté Nexans.

"L'évolution du marché mondial et la demande des clients nous obligent à mener une profonde transformation de Nexans, de ses compétences, de son positionnement, de ses offres et de ses activités", a déclaré le directeur général de Nexans, Christopher Guérin, cité dans le communiqué.

Ce projet, présenté ce jeudi aux salariés et aux représentants syndicaux, vise à alléger la structure de l'entreprise et "à restaurer durablement sa compétitivité", a expliqué le dirigeant.

Jeudi vers 9h30, le cours de l'action Nexans gagnait 2,3% à 24,99 euros.

