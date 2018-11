Nexans : veut se transformer pour améliorer sa rentabilité à moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé vendredi un plan de transformation qui va l'amener à être plus sélectif en matière de croissance et qui lui permet de revoir à la hausse ses ambitions de rentabilité des capitaux employés à moyen terme.

Ce plan de transformation "s'orientera davantage vers la croissance sélective que la croissance absolue, l'amélioration de notre compétitivité, ainsi que notre retour sur capitaux employés et la génération de trésorerie", a déclaré dans un communiqué Christopher Guérin, le nouveau directeur général du groupe, qui avait remplacé en juillet Arnaud Poupart-Lafarge. "Il s'agit d'un 'New Deal' destiné à refonder la crédibilité et la résilience du groupe", a également déclaré le dirigeant lors d'une conférence téléphonique.

Cette transformation revient à modifier sensiblement le plan stratégique présenté il y a moins d'un an. Christopher Guérin a raccourci l'horizon du plan en donnant des objectifs d'ici à 2021 et non plus 2022 comme précédemment, tout en étant plus ambitieux en matière de rentabilité. Nexans vise désormais une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 15,5% d'ici à 2021, et non plus de 15% à l'horizon 2022. L'objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est désormais de 500 millions d'euros d'ici à 2021, au lieu de 600 millions d'euros à l'horizon 2022. Nexans entend par ailleurs dégager un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions supérieur à 200 millions d'euros sur la période 2018-2021.

Nexans ne fait plus mention de sa volonté d'accroître ses revenus de 25% d'ici à 2022 comme le mentionnait le plan stratégique présenté en décembre 2017. De même, le groupe ne fait plus référence aux "opportunités de croissance externe" qui devaient être saisies pour ajouter 1,5 à 2 milliards d'euros de revenus supplémentaires. "Nous sommes toujours à l'écoute [d'acquisitions, ndlr] mais pour l'instant nous restons orientés à 100% sur la transformation interne du groupe", a précisé Christopher Guérin pendant la conférence téléphonique.

Pour parvenir à ses nouveaux objectifs, Nexans a indiqué que sa direction se concentrerait sur la refonte et la simplification de son modèle opérationnel et de son organisation. "Progressivement, l'accent sera mis sur le repositionnement des activités", a expliqué Nexans. La société entend passer d'une logique de hausse des volumes à une logique "d'accroissement de la valeur".

En ce sens, le fabricant de câbles estime qu'à l'heure actuelle 50% de son activité peut être gérée dans une optique de croissance. Nexans entend ainsi transformer les 50% restants pour "libérer le potentiel de création de valeur". Christopher Guérin a indiqué que ce constat avait été dressé à l'issue de tests de résistance menés cet été. Les 50% d'activités à redresser concernent notamment les régions Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, ainsi que la haute tension terrestre sur l'ensemble des géographies. Christopher Guérin a précisé "qu'aucun désinvestissement ne ser[ait] opéré" avant que le groupe ne soit sûr de redresser l'activité en question.

Nexans a indiqué également vouloir appliquer aux divisions les moins performantes une méthodologie développée en interne et baptisée "SHIFT" qui lui avait déjà permis de redresser les régions Europe et Moyen-Orient Afrique. "Le diagnostic a d'ores et déjà été posé et SHIFT est aujourd'hui déployé dans les unités peu performantes", a expliqué la société.

Un plan de réduction des coûts de 210 millions d'euros sur la période 2018-2021 va également être mis en place, a indiqué Christopher Guérin. Ce afin de compenser "l'effet ciseaux" induit par la hausse des coûts des matières premières et de la main-d'oeuvre d'une part, et par les pressions sur les prix d'autre part. Ce plan de réduction des coûts sera détaillé au premier semestre 2019.

En parallèle de ce nouveau plan d'action, Nexans a publié son activité pour le troisième trimestre et a une nouvelle fois abaissé ses objectifs pour 2018, après avoir déjà lancé un avertissement sur résultats en juin dernier.

Nexans compte ainsi dégager une marge opérationnelle de 185 millions d'euros, en recul sensible par rapport à 2017 où cet agrégat comptable avait atteint 272 millions d'euros. Il entend désormais atteindre un Ebitda de 325 millions d'euros, alors qu'il comptait parvenir jusqu'à présent à un montant de 350 millions d'euros.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,613 milliard d'euros, contre 1,544 milliard d'euros sur la même période de 2017. A cours des métaux constants, les revenus du groupe se sont établis à 1,108 milliard d'euros, traduisant une croissance organique de 1,9%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaire du groupe s'inscrit à 4,9 milliards d'euros et 3,31 milliard d'euros à cours des métaux constants, soit une baisse organique de 0,5%.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros à prix des métaux constants au troisième trimestre, et à une croissance organique de 0,9%.

"Ce trimestre, qui montre une croissance importante des ventes de câbles ne se traduisant pas dans la marge, nous paraît emblématique des difficultés actuelles du groupe", a jugé Christopher Guérin. "Le groupe entend apporter une réponse précise et adaptée aux défis particuliers qu'aura illustrés l'exercice 2018", a-t-il ajouté.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

