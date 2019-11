COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans voit prolonger de 5 ans son contrat pour la fourniture de câbles aux Chantiers de l’Atlantique

Depuis 45 ans, le partenariat entre Nexans et les Chantiers de L’Atlantique permet l’évolution des technologies de câbles et solutions logistiques pour la construction navale.

Le Groupe va fournir l’ensemble de sa gamme de câbles SHIPLINK® : des câbles d’énergie, de commande et d’instrumentation basse et moyenne tension, résistants au feu, destinés à chaque navire construit par le leader mondial des chantiers navals à Saint-Nazaire.

Paris La Défense, le 18 Novembre 2019 – Nexans a vu prolonger de 5 ans son contrat avec les Chantiers de l’Atlantique , l’un des leaders mondiaux de la construction navale, en vue de la fourniture de câbles et de services destinés à certains des plus grands paquebots du monde. Le contrat s’inscrit dans un partenariat qui se poursuit depuis 45 ans entre Nexans et les Chantiers de L’Atlantique et a favorisé l’évolution de solutions technologiques et logistiques spécialisées dans le domaine des câbles pour navires.

Tout au long de ce partenariat, Nexans a été le principal fournisseur de câbles des Chantiers de L’Atlantique , concevant pour les navires de passagers des technologies avancées de sécurité incendie, l’une des priorités du secteur de la construction navale. Le Groupe fait également bénéficier les Chantiers de L’Atlantique de ses innovations en matière de dénudabilité et de souplesse des câbles, afin d’en faciliter et accélérer la pose.

Bob de Kruijf, Directeur général de Nexans Industry Solutions et projects Europe : « Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat de longue date avec les Chantiers de L’Atlantique et de continuer à fournir des câbles, services et solutions destinés à la nouvelle génération de navires. Notre partenariat ne cesse de se renforcer et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve aux côtés des Chantiers de L’Atlantique. »

Logistique

Nexans a été le premier fabricant de câbles à proposer des solutions logistiques dans le secteur de la construction navale. Les Chantiers de L’Atlantique font ainsi appel depuis dix ans au Centre logistique et de solutions du Groupe.

Nexans gère l’intégralité de la chaîne logistique des Chantiers de L’Atlantique et coordonne souvent le travail d’une série d’autres fournisseurs, tout en assurant un niveau cohérent de qualité et en s’adaptant aux différentes conditions de livraison. Nexans livre en flux tendus aux chantiers navals et prend en compte les changements de types de navires en ordonnançant les livraisons, de sorte que le client puisse recevoir les câbles dans l’ordre approprié pour un navire donné en cours de production.

Bertrand Paquet, Senior Vice President, Sourcing Director des Chantiers de L’Atlantique : « Notre partenariat avec Nexans, qui dure depuis 45 ans, a toujours été axé sur l’offre à nos clients de solutions de pointe, de la plus haute qualité. Nous sommes vraiment très satisfaits de la façon dont le Groupe gère notre chaîne logistique et cette prolongation de contrat démontre la pérennité de notre partenariat. »

Nexans a lancé en 2019 une nouvelle approche logistique afin de pouvoir répondre aux éventuelles situations d’urgence pendant la construction d’un navire et a adapté celle-ci aux besoins des Chantiers de L’Atlantique.

Tous les câbles et services sont produits en France.





A propos de Nexans

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et de services novateurs.



Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com



