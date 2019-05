SPS Drives Italie 2019 : Nexans présente MOTIONLINE®, une gamme complète de câbles haute performance pour les applications d'automatisation

SPS Drives est le salon principal de l'industrie intelligente et numérique, où les utilisateurs, équipementiers, distributeurs, intégrateurs systèmes et journalistes de la presse spécialisée se réunissent pour échanger, collaborer et célébrer ce secteur dynamique en constante évolution. Nexans participe cette année à l'événement afin d'y présenter sa gamme complète de câbles MOTIONLINE® pour les applications d'automatisations.

Fabrication des câbles MOTIONLINE® à l'échelle mondiale

Nexans s'appuie sur une forte présence industrielle, avec des sites de production dédiés : deux usines en Europe, une en Chine et une autre aux Etats-Unis.

La recherche, le développement et les tests d'application sont au cœur de l'engagement du Groupe à l'excellence. Le centre de R&D dédié et les équipes de R&D locales Nexans ont conçu des solutions de câblage et matériaux innovants répondant aux besoins des clients partout dans le monde. En outre, le Groupe a créé un centre d'application dédié - Motion Application Centre (MAC) à Nuremberg en Allemagne - afin d'y tester les performances des câbles pour automatismes en les exposant à des charges dynamiques qui simulent des conditions réelles d'utilisation pour la résistance requise à la flexion, à la torsion et à la traction.

Qu'est-ce que MOTIONLINE® ?

MOTIONLINE® représente une large gamme de produits allant des câbles de contrôle miniatures aux câbles d'énergie et aux câbles Ethernet industriels. La gamme englobe également des câbles hybrides qui combinent les conducteurs d'énergie et de signaux en un seul et même câble.

Ces câbles assurent des performances accrues et fiables quelles que soient leurs applications (chaînes, bus, robots, capteurs, contrôle), y compris à une vitesse pouvant atteindre 300 mètres par minute.

Chaque câble de la marque MOTIONLINE® est conforme aux normes internationales de sécurité : les normes allemandes (VDE), canadiennes (CSA), américaines (ANSI), chinoises (CCC) et UL. Ils résistent non seulement au feu et à la chaleur, répondant aux exigences en termes de sécurité et de performances, mais aussi aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques. Nexans propose des designs de câbles adaptés aux besoins de chaque client.

Venez échanger avec nos experts à SPS Drives Italie 2019 pour en savoir plus sur notre gamme de câbles MOTIONLINE®. Vous nous trouverez sur le stand C067, Hall 3, où nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.