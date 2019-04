Trouver le bon partenaire : une approche stratégique des partenariats clients

par Harvey McDowell, Directeur stratégique de Nexans Data Center Solutions

Pour cerner sa position sur le marché, une entreprise doit pouvoir résumer sa mission stratégique en une phrase. Pour Nexans Data Center Solutions, cette phrase pourrait être : « Penser comme un partenaire local, agir comme un fournisseur mondial. » Cette approche reflète notre conviction qu'un véritable partenariat ne peut se fonder que sur une identité de valeurs et de vision.

Notre choix d'être votre partenaire local

S'appuyant sur une présence industrielle dans 34 pays, Nexans est un groupe de dimension véritablement mondiale. Pour autant, nous aimons aussi nous voir comme une entreprise locale forte de plusieurs dizaines d'années d'expérience sur chaque marché où nous sommes présents. C'est par exemple le cas depuis 30 ans sur la scène LAN aux Etats-Unis. Il en va de même en Europe et en Chine, ou encore au Brésil, en l'occurrence depuis 20 ans.

Nous ne nous bornons pas à expédier un produit d'un bout du monde à l'autre. Bien au contraire, nous vivons sur place, dans le même environnement que vous. Nous l'avons vu grandir et nous avons grandi avec lui. Nous connaissons vos normes. Nous savons quels sont vos outils et procédures de prédilection, grâce à notre connaissance approfondie de vos méthodes de travail.

Des partenariats durables fondés sur les valeurs

Nos clients ont l'assurance que nous pouvons leur fournir les produits qu'ils utilisent mais ils peuvent aussi compter sur nous pour apporter une valeur ajoutée à leurs processus, en adoptant une approche rigoureuse des livraisons dans les délais et du contrôle qualité.

Afin de se tenir aux plus hauts niveaux de performance, Nexans fait appel à l'indicateur OTIF (On Time In Full), qui mesure le nombre de commandes complètes livrées dans les délais, sans aucun article manquant. Le système de management de la qualité TL 9000 fait pour sa part référence à la livraison dans les délais à la date promise par le fournisseur (OTIP, on-time delivery to supplier promise date).

Or tenir ses promesses est la clé de tout partenariat durable. C'est pourquoi, chaque fois que nous nous engageons auprès d'un client sur une livraison, il s'agit d'un engagement que nous prenons très au sérieux.

Les chiffres en sont la meilleure preuve. C'est ainsi que, dans notre usine de Fuquay-Varina aux Etats-Unis, notre OTIP cumulé dépasse les 95 %, un pourcentage nettement supérieur à la moyenne, y compris parmi les fournisseurs les plus performants, comme nous pouvons le voir dans le système TL 9000.

La qualité plutôt que la quantité

La clé d'un excellent service consiste à privilégier la qualité à la quantité. Voilà pourquoi nous choisissons de servir les clients qui nous correspondent et pour qui nous sommes certains d'être le bon partenaire.

De fait, nous recherchons constamment ce que nous appelons une concordance de valeurs. La seule façon d'y parvenir est de s'asseoir autour d'une table pour en parler. Parfois, nous rencontrons des clients uniquement focalisés sur le prix. C'est tout à fait leur droit mais, s'ils n'attachent pas de valeur à des aspects tels que la livraison dans les délais et la sécurité, alors nous ne parlerons pas le même langage. Mieux vaut le savoir au préalable.

Enfin, d'après mon expérience, les clients passionnés par la qualité, le service, la connaissance du marché, seront ceux avec qui nous réussirons et qui connaîtront le plus de succès avec nous.

