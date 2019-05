WiN (women in nexans) : Avoir un impact en s'épaulant mutuellement

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre carrière et votre rôle actuel chez Nexans ?

Je suis Directrice adjointe de la comptabilité chez Nexans Ghana. Avant de rejoindre la Groupe, je travaillais comme Associée Audit et Audit Senior chez KPMG Ghana. Mon rôle consiste aujourd'hui à tenir le grand livre comptable afin de faciliter l'établissement des états financiers en conformité avec les normes et réglementations en vigueur. Je seconde également le Contrôleur de gestion dans divers domaines, notamment la préparation de rapports spéciaux, des aspects en lien avec les assurances, les budgets et la gestion des stocks.

A quels défis êtes-vous confrontée dans votre travail en tant que femme ?

Par bonheur, mon département applique la parité entre hommes et femmes. Sur un effectif de sept personnes au total, deux sont membres de WiN. Je peux dire qu'il n'existe aucun problème de discrimination entre les sexes en ce qui concerne les postes. Nous sommes tous confrontés à des défis dans nos différentes fonctions et avons l'opportunité de nous épanouir continuellement sur le plan personnel. Le plus difficile est de préserver un sain équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il est des cas où, même lorsque l'on est mère d'un nourrisson, il est nécessaire de faire des heures supplémentaires pour aider à tenir des délais serrés, au particulier au moment de la clôture trimestrielle. Je m'efforce de terminer à l'heure lorsqu'il n'y a pas d échéance pressante, afin de passer du temps avec ma famille. Dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas emporter de travail à la maison.

Comment pouvez-vous contribuer à la durabilité et à l'amélioration continue de WiN ?

WiN offre aux femmes de Nexans une excellente opportunité d'échanger des idées, de s'encourager et se motiver entre elles et d'avoir un impact sur l'objectif général du Groupe. En tant que membre de WiN, il est essentiel que j'adhère aux valeurs centrales de Nexans tout en exécutant mes missions avec diligence.

Afin d'assurer la durabilité et à l'amélioration continue de cette communauté, je participe activement aux activités WiN, j'encourage le partage d'idées, j'accompagne et je supervise des collègues. Je dois aussi faire preuve l'ouverture et d'honnêteté dans ma communication, m'engager à l'excellence, veiller à toujours mieux accomplir mes tâches et être prête à assumer la responsabilité de mes actes.