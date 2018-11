Nexans : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

09/11/2018 | 11:22

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre Nexans, après un update du plan stratégique du groupe laissant entrevoir une 'moindre croissance et [une] optimisation des marges'.



La cible du broker passe ainsi de 33 à 30 euros.



'Le nouveau CEO effectue un update du plan stratégique visant une orientation vers de la croissance sélective. Dans un 1er temps, le groupe vise une refonte et une simplification de son modèle. Il considère que 50% de son activité doit faire l'objet d'adaptation et/ou de transformation pour générer une meilleure dynamique de profitabilité', retient Oddo BHF.



'À plus court terme, le management est également plus prudent pour 2018 avec dès lors un objectif d'EBITDA de 325 ME (vs 350 ME) et un ROC de 185 ME qui traduit un ROC S2 de 103 ME en baisse de 22%. Notre séquence bénéficiaire sera revue en baisse de 7% pour l'Ebitda 2018. Notons que nos objectifs 2021 actuels s'inscrivent en-deçà du plan avec un objectif d'EBITDA de 450 ME (vs 500 ME pour la guidance).'





