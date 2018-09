Nexans : en berne, Credit suisse n'est plus acheteur

12/09/2018 | 11:52

Credit suisse a dégradé son conseil sur l'action du câblier français Nexans ce matin, en révoquant son conseil d'achat ('surperformance') au profit d'une position neutre. L'objectif de cours revient de 37 à 27 euros (- 21,6%). Le titre Nexans chute de 6% à Paris ce midi, vers 24 euros.



Les spécialistes étaient redevenus offensifs sur le titre Nexans en juin, après un deuxième profit warning, mais alors que le titre était jugé peu valorisé et que l'arrivée d'un nouveau patron était susceptible de jouer le rôle de catalyseur.



Mais depuis lors, sanctionne Credit suisse, les marges semestrielles ont déçu au point de menacer plus encore les 'guidances' pour 2018. En outre, les analystes s'inquiètent des marges de l'éventuel contrat Hornsea 2 (un champ d'éoliennes offshore au large de l'Angleterre), sur lequel Nexans semble bien placé. En effet, le nouveau patron de Nexans risque d'annoncer de nouvelles restructurations : sans en remettre en question l'opportunité, les analystes estiment qu'elles pèseront sur la génération de trésorerie.



Enfin, Credit suisse réduit d'environ 4% ses prévisions de bénéfice par action Nexans pour la période courant de 2018 à 2020 et confirme sa préférence pour le titre italien Prysmian.





