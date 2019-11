Nexan présente sa réponse à l'énergie éolienne Haussier Cours d'entrée : 43.3 | Objectif : 90 | Stop : 43 Nexans présente sa réponse à la croissance du marché mondial de l'énergie éolienne - de la nouvelle gamme WINDLINK ® câble de veiller à ce que des solutions fiables fonctionnement des turbines à vent pour les fabricants dans le monde entier.



Nexans, leader mondial dans l'industrie du câble, a lancé son WINDLINK ® gamme de solutions câbles spécialement conçus pour les éoliennes de toutes tailles, y compris le pouvoir de contrôle et de câbles ainsi que des câbles et les accessoires. La nouvelle gamme d'cuivre, alu et fiber optique et des composants qui ont été entièrement testés dans des conditions d'exploitation en direct et mécaniques pour assurer la compatibilité et la durabilité comme un système, de sorte qu'ils garantir une application efficace de l'électricité pour les fabricants de turbines.



Pascal Portevin, chef des services généraux, responsable de Nexans stratégique des opérations, affirme que «l'mondiale marché de l'énergie éolienne connaît une croissance rapide, avec plus de 22 gigawatts chaque année, afin de permettre à nos besoins d'une clientèle exigeante des solutions personnalisées câble comme WINDLINK ® de livrer les performances, la fiabilité et de la sécurité dont ils ont besoin pour leurs éoliennes pour produire le devrait mégawatts par heure de sortie, souvent dans des conditions difficiles et l'évolution des climats ».



Demandes câble conditions

Pour répondre aux besoins des fabricants OEM d'éoliennes de performance et de fiabilité, de l'WINDLINK ® offre les câbles industriels spéciaux qui peuvent résister à la torsion, l'échelle des variations de température, à l'abrasion, aux vibrations, le vieillissement, l'huile et de liquides de refroidissement.



Nexans a développé isolation spéciale pour les composés à faible tension de la boucle de câbles (utilisé pour transmettre l'énergie de la génératrice dans la rotation de la nacelle transformateur dans le tour de l'arrêt), qui peut résister à au moins 2000 cycles de torsion à une température de -40 ° C, de sorte qu'ils ne sont pas affectées par la constante de torsion causé la nacelle se transforme pour faire face au vent quelles que soient les conditions de température.



Facile à installer des connecteurs compact

Nexans fabrique des préfabriqués et prétesté kits, y compris les connecteurs compact spécialement conçu pour la simple et sûr de l'installation.



Cable solutions pour tous les types de sources d'énergie renouvelables

En plus d'éoliennes, Nexans a une grande implication dans le déploiement des infrastructures du parc éolien, y compris la fabrication de haute tension sous-marin de câbles reliant les champs offshore au pouvoir des réseaux sur le continent et moyenne tension inter-tableau de câbles pour connecter les turbines offshore.



Nexans est également élargir son offre dans les câbles pour le photovoltaïque (énergie solaire) demandes, ainsi que la fourniture de câbles d'énergie pour la biomasse que les stations de convertir les déchets biologiques, tels que le bois, en énergie.



Pour plus d'informations sur les câbles pour les éoliennes s'il vous plaît contacter Philip Howell sur 01908 250850.



