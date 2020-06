NEXANS : signe un PGE de 280 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a annoncé la signature d'un financement prêt garanti par l'état (PGE) d'un montant de 280 millions d'euros avec un pool de banques françaises avec une maturité de douze mois et une option d'extension jusqu'à 5 ans à la main de Nexans. L'Etat français garantit le financement à 80%. Le spécialiste de l'industrie du câble précise qu'au 31 mars 2020, avant de sécuriser ce financement, sa position de liquidité s'établissait autour de 1 milliard d'euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d'euros.Aussi, début avril 2020, le groupe a tiré 200 millions d'euros sur la ligne de crédit revolving afin de repayer les billets de trésorerie arrivant à échéance. La société ajoute qu'elle dispose d'une liquidité suffisante pour la continuité de son activité et ses engagements financiers sans remboursement de dette avant 2021.Crédit Agricole CIB (Agent du Financement), BNP Paribas (Coordinateur du Financement), CIC, Crédit Agricole Ile de France, Natixis et Société Générale participent à ce financement.