Nexans : remporte un contrat en Grèce

27/05/2020 | 12:45

Le groupe Nexans annonce avoir remporté un contrat portant sur la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, entreprise détenue à 100% par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec.



'L'interconnexion reliera le réseau électrique de la Grèce continentale à la Crète. Elle assurera la sécurité de l'approvisionnement de l'île et permettra la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d'origine éolienne et solaire', explique le groupe.



La valeur du contrat dépasse 220 millions d'euros et fait partie du carnet de commandes actuel de 1,6 milliard d'euros de Nexans pour des projets de câbles sous-marins, précise le groupe français.



