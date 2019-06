Voiture autonome: Le coréen Esmo deviendra 2e actionnaire de Navya 0 28/06/2019 | 09:19 Envoyer par e-mail :

PARIS (Reuters) - Navya a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le coréen ESMO Corporation aux termes duquel celui-ci deviendra le deuxième actionnaire de la société française de systèmes de conduite autonome. Dans le cadre d'un partenariat stratégique visant les marchés d'Asie du Nord-Est, notamment la Corée du Sud, le Japon et la Chine, Navya va procéder à un placement privé d'obligations remboursables en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes, qui seraient entièrement souscrites par Esmo pour un montant de 20 millions d'euros. Le produit de cette émission servira à financer les recherches sur les navettes autonomes et sur les prototypes de robots-taxis. "Après conversion des obligations, Esmo Corporation deviendrait le deuxième actionnaire de Navya, détenant environ 20% du capital de la société", a déclaré Navya dans un communiqué. Navya est actuellement détenu à 41,4% par son actionnaire historique Robolution Capital, un fonds géré par 360 Capital Partners, suivi au tour de table par l'équipementier Valeo et Keolis, filiale de la SNCF, avec 14,3% du capital chacun. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NAVYA 10.76% 1.79 -18.98% NEXEN TECH CORPORATION VALEO 0.00% 28.82 12.98%