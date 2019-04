Nexi : se traite toujours sous son cours d'introduction 0 17/04/2019 | 12:39 Envoyer par e-mail :

Au lendemain de sa première cotation, les débuts de l'action Nexi sont toujours sans relief à Milan : le titre se traite 8,5 euros ce midi alors que le cours de référence est de neuf euros, au bas de la fourchette indicative qui allait de 8,5 à 10,35 euros.



Rappelons que l'introduction en Bourse de ce spécialiste des paiements, qui capitalise plus de cinq milliards d'euros, est la plus importante opération de l'année à ce jour en Europe.



En 2018, Nexi a enregistré un revenu net opérationnel de 550 millions d'euros et dégagé un EBITDA normalisé de 287 millions. A moyen terme, la direction vise une progression annuelle moyenne du premier agrégat de 5 à 7%, et de 13 à 16% pour le second. Sachant qu'au titre de 2019, c'est la partie basse de ces deux fourchettes qui est visée.





