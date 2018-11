L'achat d'un call turbo Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 31/10/2018 | 09:35

Opinion : Positive au dessus de 39.9 EUR

Objectif de cours : 47 EUR

Stop de protection: 40.9 EUR





En baisse de prés de 30% depuis le début de l'été, le titre a trouvé appui sur une bonne zone de soutien à 40/42 euros.

Nous pouvons viser un objectif de 47 euros avec un stop loss positionné sur 40.9 euros.



Pour mettre en pratique cette stratégie, nous pourrons donc nous positionner sur un turbo call illimité Commerzbank code J674Z qui cote actuellement 1,50 euro. Le call possède un prix d'exercice de 28.14 EUR avec une barrière désactivante à 29.55 EUR. Cela nous donne un potentiel de 25% avec une prise de risque limitée à 14%. Mnemo Type Strike Barrière Echéance J674Z CALL 28.14 29.55 - Cours Obj. théorique Risk théorique 1.5 25% 14% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés Dans un contexte de marché de reprise technique fébrile, Nexity fait partie des valeurs disposant d'une composante défensive avec de solides fondamentaux, pour exemple les révisions de BNA des 8 analystes qui suivent le titre sont très bien orientés et la récente publication nous confirme tous ces aspects.En baisse de prés de 30% depuis le début de l'été, le titre a trouvé appui sur une bonne zone de soutien à 40/42 euros.Nous pouvons viser un objectif de 47 euros avec un stop loss positionné sur 40.9 euros.Pour mettre en pratique cette stratégie, nous pourrons donc nous positionner sur un turbo call illimité Commerzbank code J674Z qui cote actuellement 1,50 euro. Le call possède un prix d'exercice de 28.14 EUR avec une barrière désactivante à 29.55 EUR. Cela nous donne un potentiel de 25% avec une prise de risque limitée à 14%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NEXITY -0.95% 41.92 -14.71% TURBO ILLIMITÉ CALL SUR NEXITY - 1.34

© Zonebourse.com 2018 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique TURBO ILLIMITÉ CALL SUR NEXITY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine