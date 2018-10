CORR : Nexity confirme ses objectifs après une hausse de 12% de son activité sur 9 mois

(Bien lire au premier paragraphe que la croissance de 12% du chiffre d'affaires porte uniquement sur les 9 premiers mois de 2018 et non sur le troisième trimestre comme indiqué dans notre dépêche de 18h49 du fait d'une approximation dans une citation tirée du communiqué du groupe).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le promoteur immobilier Nexity (NXI.FR) a confirmé mardi ses perspectives pour 2018, après avoir enregistré une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année.

Pour les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 2,49 milliards d'euros.

A fin septembre 2018, le nombre de réservations nettes de logements neufs en France enregistrées par Nexity s'élevait à 13.009 lots, en hausse de 3% en volume et 7% en valeur par rapport aux neuf premiers mois de 2017, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Notre troisième trimestre 2018 se caractérise par une nouvelle accélération de la croissance de notre chiffre d'affaires et par les premiers impacts de la consolidation d'Aegide-Domitys, dont les indicateurs sont bons", a commenté le PDG de Nexity, Alain Dinin. Le spécialiste des résidences pour seniors avec services Aegide-Domitys "a vocation à devenir, de plus en plus, un moteur de croissance pour le groupe Nexity", a souligné le responsable.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est inscrit à 940,1 millions d'euros, en progression de 14,8%.

A fin septembre, le carnet de commandes total de Nexity s'élevait à 4,63 milliards d'euros - dont 4,25 milliards dans le résidentiel -, en hausse de 16% par rapport à à la fin 2017.

"Affichant une croissance de ses ventes dans un marché en recul, Nexity confirme son objectif de gain significatif de part de marché en 2018", a indiqué Alain Dinin.

Pour l'exercice en cours, le groupe table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieure à 12%.

Nexity a également confirmé son objectif d'une croissance annuelle moyenne de 10% de son chiffre d'affaires et de son Ebitda jusqu'en 2021.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; echalmet@agefi.fr ed: LBO/TVA

COMMUNIQUES FINANCIERS DE NEXITY :

http://www.nexity.fr/immobilier/groupe/finance/communiques-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire