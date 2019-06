DIVERSITÉ ET INCLUSION CHEZ NEXITY : UNE DÉMARCHE ENGAGÉE AUTOUR DE 3 THÉMATIQUES PRIORITAIRES POUR AMÉLIORER LES PREMIERS RÉSULTATS

Nexity constate aujourd'hui que ses résultats ne sont pas encore à la hauteur de ses ambitions sur trois thématiques principales :

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L'emploi de personnes en situation de handicap

La diversité sociale et culturelle

En conséquence, le Groupe structure une démarche volontariste sur ces 3 thèmes prioritaires pour inclure l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, dans une double logique de compétences et de performance. Nexity renforce donc le déploiement de mesures concrètes, notamment des opérations de sensibilisation des collaborateurs et se fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à horizon 2020, dont :

Amplification des critères d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les recrutements et la gestion des ressources humaines ;

Intégration systématique des critères de diversité dans les recrutements et notamment de personnes issues de quartiers défavorisés : Nexity recrute plus de 2.500 collaborateurs par an, tous métiers confondus ;

Implication directe de la Direction générale

En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, certaines dispositions, comme la féminisation des emplois de direction avec un objectif de 35% de femmes en 2020, choisies pour leurs compétences, sont d'ores et déjà intégrées aux critères de rémunération variable des membres du comité exécutif et des principaux dirigeants de Nexity.

Julien Carmona réaffirme les engagements globaux de Nexity et partage sa vision en matière de diversité et d'inclusion.

« Chacun de nous doit se demander en quoi notre action, celle de notre entreprise, mais aussi plus spécifiquement celle de notre service ou de notre équipe, est de nature à réduire les inégalités. Si nous avançons vers l'égalité et vers l'inclusion, nous sommes encore loin du compte. Il va falloir transformer nos méthodes de recrutement, d'intégration et de gestion des talents... et se fixer des objectifs à atteindre, comme pour tout autre projet. »

Sur le sujet, Nexity s'appuie sur un pilier fort, le « Réso » interne, créé en 2018 à l'initiative de Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity, et est parrainé par Helen Romano, Vice-Présidente de Nexity Immobilier résidentiel, Marie Zaiter, Président-Directeur général de Nexity Property Management et Sophie Audebert, Secrétaire générale RH, relayée par Nathalie Berthelot Briday, Directeur Rémunérations, Avantages sociaux et Relations sociales.

Avec trois objectifs principaux :

Promouvoir l'émergence d'actions concrètes et innovantes,

Organiser le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de conseils entre les membres du réseau et auprès des collaborateurs

Attirer de nouveaux candidats autour d'une initiative qui a du sens.

Le réseau composé d'une vingtaine de collaboratrices à l'origine, s'agrandit progressivement des collaboratrices intéressées par cette démarche et qui souhaitent s'y investir. S'il s'agissait au départ d'un réseau féminin, il est désormais mixte puisqu'il associe les hommes à la démarche, les convie aux réunions et évènements organisés régulièrement, les invite à intervenir concrètement et à partager leurs expériences.

Prochaines étapes :