NEXITY : Airbnb rachète la startup de conciergerie premium, Luckey Homes

Newfund, fonds d’investissement early stage, et Nexity, plateforme de services à l’immobilier, annoncent la cession de leur participation dans Luckey Homes, startup de conciergerie premium pour la location à courte durée, au géant américain Airbnb. Il s’agit de la première opération capitalistique d’Airbnb en France. Newfund et Nexity avaient co-investi 2 millions d’euros dans Luckey Homes en décembre 2017 pour accélérer son développement, permettant à la société de doubler son volume d’affaires entre 2017 et 2018.Créée en 2015 par David Barbe, Aurélien Malfait et Félix Malfait, Luckey Homes propose un service de conciergerie complet sur Airbnb et d'autres sites de location à courte durée, dans un souci permanent de satisfaction du voyageur et surtout du propriétaire, qui optimise la rentabilité de son bien sereinement. Avec ses City Managers, le site gère aujourd'hui un parc de 1.500 hébergements dans plus d'une vingtaine de villes en France et au Canada.