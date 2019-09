NEXITY : ENGIE ET CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER REMPORTE LE CONCOURS « REINVENTING CITIES – PARIS PORTE DE MONTREUIL » LANCÉ PAR LE C40 ET LA VILLE DE PARIS

UN QUARTIER DÉCARBONÉ DÈS 2023

Le projet anticipe les enjeux du changement climatique en proposant pour la première fois, et dès 2023, un projet Zéro Carbone global prenant en compte l'impact de la construction, de l'énergie des bâtiments et des modes de mobilité des usagers.

Dans cette ambition, l'Atelier Georges (Paris 20), jeunes urbanistes et architectes talentueux, ont travaillé avec les agences internationales de Tatiana Bilbao (Mexico), Serie Architects (Singapour et Londres) et Bond Society (Paris 02) pour aboutir à une architecture inscrite dans le vocabulaire parisien et construite avec les ressources locales. 80% des matériaux utilisés sont issus d'Île-de-France : terre crue, pierre, bois et béton de chanvre. Ce chantier fera participer des ETI et PME locales pour engager une transition plus large des filières de la construction bas carbone.

De même, sur le plan énergétique, ENGIE et ZEFCO (conseil Environnement) ont développé une stratégie globale pour un mix énergétique exemplaire de la transition bas carbone. L'ensemble des bâtiments est notamment alimenté par géothermie et une partie de l'énergie électrique est produite localement par des toitures biosolaires.

La nature est aussi au cœur du projet. Plus de 300 arbres seront plantés sur la place pour offrir de véritables forêts urbaines. Des oasis de fraîcheur seront créés afin d'abaisser la température extérieure en cas de canicule. Le Muséum national d'Histoire naturelle, partenaire du projet, mobilisera son savoir-faire pour assurer un bon accueil de la biodiversité.

UN QUARTIER POUR SES HABITANTS ET ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE

La reconquête de la place de la Porte de Montreuil passe par la transformation d'un lieu emblématique, le marché aux Puces. Le marché prendra place dans une belle halle aux volumes généreux, pensée avant tout comme un outil de travail, efficace et robuste pour les puciers.

La porte de Montreuil va être métamorphosée. Cette transformation se fera au profit des riverains qui bénéficieront d'un espace apaisé mais aussi attractif avec un food court zéro déchet, des cafés et un pavillon de 400 m² dédié à la Fondation des Femmes et ouvert aux associations.

Le programme accueille des acteurs importants de l'insertion professionnelle : l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) qui finance et forme les entrepreneurs ainsi que Cuisine Mode d'Emploi(s) qui accompagne vers les métiers de la restauration les personnes éloignées de l'emploi. Les socles accueillent des activités multiples dont un incubateur pour artisans de 1.000 m².

UN QUARTIER RÉVERSIBLE QUI ANTICIPE L'ÉVOLUTION DES MODES DE VIE ET DES USAGES

Le projet s'inscrit dans l'évolution des usages et des modes de vie : il propose avec la RATP un pôle de mobilités regroupant dix modes de transport alternatifs et prévoit des espaces sécurisés pour accueillir 1.200 vélos. Aux abords du périphérique, ce projet diminue l'impact de la voiture et anticipe le changement de cette infrastructure routière en boulevard urbain.

Le projet ne tourne pas le dos au périphérique, au contraire, il offre une architecture rythmée et habitée. La totalité du projet est réversible : les bureaux pourront devenir des logements avec peu d'impact carbone. Les immeubles, qui représentent au total 58.500 m² auront une durée de vie rallongée.

« Réinventer la Porte de Montreuil » est une formidable opportunité de prouver que la mutation écologique est désormais enclenchée. Les expérimentations, les modèles constructifs et la stratégie bas carbone portés par ce projet seront des dispositifs réplicables et partagés pour engager une transition plus large des villes durables, au cœur de l'ambition du C40 et de l'appel à projet « Reinventing Cities ».