NEXITY : ET THE BOSON PROJECT RAPPROCHENT LEURS EXPERTISES POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Le rapprochement privilégié entre Nexity, leader français sur les métiers de la promotion et des services immobiliers, et The Boson Project, acteur engagé dans la transformation des organisations, marque un tournant pour adresser les enjeux immobiliers du futur du travail et des usages. Dans un monde devenu complexe, où les grandes mutations urbaines, les crises écologiques et sanitaires, avec leurs effets économiques et sociaux, et la pression démographique dans les grandes métropoles questionnent durablement nos modes de vie et de travail, les entreprises ont plus que jamais besoin de mettre leurs projets immobiliers au service de leur stratégie de transformation organisationnelle, managériale et sociale.

En mobilisant l'ensemble des expertises de Nexity Solutions Entreprise et les compétences d'analyse, de prospective et de conduite du changement de The Boson Project, ce partenariat répond à de nouveaux besoins en termes d'approche des espaces de travail. Que ce soit dans le contexte d'un déménagement, dans la réappropriation d'espaces de travail pour que vive la culture d'entreprise ou dans le cadre de nouvelles dynamiques d'organisation à insuffler, notre métier sera toujours de mettre l'excellence humaine au cœur des bureaux.

Selon Emmanuelle Duez, Présidente-fondatrice de The Boson Project : « Nous avons eu des prises de conscience croisées. Nous avons rencontré 'l'Espace' au moment où Nexity devenait un acteur de services auprès de ses clients, se questionnant en profondeur sur son rôle et sa responsabilité en tant que leader du marché. Nous souhaitons proposer à nos clients notre expertise en excellence humaine pour la positionner au cœur des projets spatiaux. A l'occasion de projets immobiliers d'aménagement ou de déménagement, nous sommes les garants et gardiens de la prise en considération des enjeux humains, et ce de la conception à la réalisation. Nexity de son côté nous apporte une connaissance beaucoup plus fine et plus large des enjeux immobiliers et détecte avec nous les acteurs 'conscients' du marché.En nous lançant dans cette épopée commune sur les sujets humano-spatiaux, nous voulons faire de l'espace un vecteur d'excellence humaine. »

Selon Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity : « Le bureau « raconte » la stratégie des entreprises. Il faut lui redonner toute sa fonction sociale et sa puissance d'attractivité pour rassembler, fédérer, des hommes et des femmes qui s'y retrouvent pour créer de la valeur ensemble. L'excellence humaine ne se décrète pas, elle s'active et s'exprime dans des espaces de travail qui permettent l'intelligence collective, la résilience, la différence. Les entreprises doivent désormais composer avec un immobilier pluriel et doivent veiller à ne pas perdre leur identité dans cette diversité de lieux. Notre partenariat avec The Boson Project est le fruit de convictions communes sur l'importance du corps social. Ensemble, nous allons encore davantage accompagner les entreprises dans leur transformation ! »