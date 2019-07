NEXITY : SIGNE UNE VEFA AVEC MIDI 2I POUR L'IMMEUBLE DE BUREAUX « CENTAURE » AU HAILLAN (33)

« Cette signature atteste la pertinence de l'offre tertiaire de Nexity et son attractivité tant à l'égard d'entreprises utilisatrices telles que Solocal, créatrice d'emplois dans l'économie numérique, qu'à l'égard d'investisseurs de premier plan, comme Midi 2i. Nexity est fière de participer au développement du parc du Haillan, territoire attractif au tissu économique riche », explique Ghislaine Seguin, Directrice du développement régions de Nexity Immobilier d'Entreprise.

« A travers ce nouvel investissement en région nouvelle Aquitaine, MIDI 2i signe sa volonté de s'inscrire durablement sur ce territoire, en s'appuyant sur la confiance de ses partenaires » souligne Pierre Cabrol, Président de MIDI 2i.

Dans cette transaction, Nexity et MIDI 2i ont été conseillés par la société SOROVIM, Maître Arnaud Brisson (notaire du vendeur) et Maître Régis Zenou (notaire de l'acquéreur à Toulouse).

Solocal, le N°1 français du Marketing Digital, sera locataire de 4 201 m² et de 150 places de parking de CENTAURE. Le Groupe réorganise ainsi son implantation en région bordelaise, au sein d'un bâtiment flambant neuf, particulièrement adapté à ses activités digitales, en favorisant le travail collaboratif de ses 300 collaborateurs locaux - qui œuvraient jusque-là dans la zone industrielle d'Eysines. « Grâce à ce nouvel environnement qui répond pleinement à nos besoins et au bien-être de nos collaborateurs, nous allons créer plus de synergies au sein des équipes et plus de réactivité dans l'exécution de nos missions. C'est une nouvelle énergie qui s'offre à nous ! » déclare Pascal Benoit, Directeur de l'Immobilier chez Solocal.

CBRE a conseillé Solocal dans la signature de ce BEFA : programmation du projet, recherche de sites, analyse technique et fonctionnelle des sites shortlistés, modélisations financières associées et négociations juridiques, techniques et financières.