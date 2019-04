Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Intent Technologies, opérateur d’IntentPlatform, leader français dans la gestion des données du bâtiment, renouvelle son actionnariat en s’associant à Nexity – première plateforme de services à l’immobilier – et à la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) – partenaire privilégié du logement social et des collectivités. L’éditeur souhaite, par cette alliance, accélérer son développement avec une ambition forte : transformer les bâtiments en plateforme de services.Depuis la création d'Intent Technologies il y a 8 ans, l'éditeur a déjà déployé sa plateforme SaaS IntentPlatform sur plus de 32 millions de mètres carrés, notamment dans le logement social.Disponible sur le web, le mobile et à travers des APIs ouvertes et déjà intégrées à plus de 100 partenaires du secteur, IntentPlatform analyse en temps réel les données du bâtiment (usage, interventions - de maintenance ou de services à la personne -, consommations d'énergie, pannes, contrats, diagnostics, etc.) et les retransmet sous forme d'alertes intelligentes et d'indicateurs décisionnels, pour permettre de gagner en efficacité sur le terrain, d'améliorer la qualité des services, et d'identifier des leviers d'économies. Au-delà du traitement des données, la solution apporte une réelle valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs de l'immobilier : pouvoir personnaliser, à l'instar de bien d'autres secteurs, tous les services proposés au sein du bâtiment.Ce nouveau partenariat va permettre à Intent Technologies de se déployer en France et à l'international sur de nouveaux segments de marché, notamment le tertiaire et les collectivités, tout en renforçant ses positions historiques dans le secteur du logement social." L'immobilier tertiaire fait sa mue digitale ", précise Véronique Bédague, Directrice générale déléguée Nexity. " Avec Intent, nous allons pouvoir accroître la valeur des actifs gérés en fédérant en temps réel toutes les données issues du bâtiment. La centralisation des flux de données, la capacité à les rendre inter-opérables, l'analyse des datas en temps réel vont nous permettre notamment une meilleure optimisation des coûts d'exploitation, un meilleur pilotage des prestataires et une personnalisation de l'offre de services à l'intérieur même du bâtiment. Pour les usagers, c'est la promesse d'un immobilier flexible qui s'adapte à leur besoin en temps réel "