NEXITY : les réservations du segment résidentiel attendues en repli de 8% cette année

Nexity anticipe une progression de son activité commerciale en 2018 alors que l'ensemble des réservations du segment résidentiel devrait, comme anticipé depuis le début de l'année, connaître une baisse d'environ 8%. Les deux autres segments (maison individuelle et logement social), davantage affectés par les politiques du gouvernement, devraient connaître une baisse plus prononcée.Cela devrait conduire au total à un volume de mises en chantier en 2019 de l'ordre de 360.000, très inférieur aux 417.000 mises en chantier de 2017.À environnement réglementaire inchangé, et compte tenu de la poursuite anticipée de la baisse de l'offre (permis de construire), Nexity anticipe pour 2019 un marché français du segment résidentiel (incluant les ventes en bloc) en baisse modérée, de l'ordre de 5.000 réservations (soit environ 165.000 réservations en 2017, 152.000 en 2018, et 147.000 en 2019).Compte tenu de sa stratégie et de sa capacité à " surperformer " le marché, Nexity confirme à nouveau l'ensemble de ses propres objectifs commerciaux et financiers, à court et moyen terme, et notamment une progression de 3 points de sa part de marché en Immobilier résidentiel entre 2017 et 2021, avec un premier palier dès 2018.À l'occasion d'une conférence de presse, Alain Dinin, Président-Directeur-Général et Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué en charge du Client Particulier, entendent démontrer que les différentes positions prises par le gouvernement vont entraîner mécaniquement une baisse de la production dès 2019 alors que la demande reste extrêmement soutenue et que la problématique du logement abordable reste insuffisamment prise en compte.