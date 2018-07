Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexity anticipe désormais un chiffre d’affaires et Ebitda en croissance supérieure à 12% en 2018 contre environ 10% auparavant. Les autres objectifs du promoteur ont été simplement confirmés. Sur le marché français de l'immobilier résidentiel, le groupe anticipe la poursuite de la progression de sa part de marché. Celui-ci est anticipé en léger repli mais restant à un niveau élevé : 120.000/125.000 réservations attendues en 2018. Il cible aussi des prises de commandes en immobilier d'entreprise de 400 millions d'euros.Nexity a aussi confirmé un dividende par action payé en 2019 d'au moins 2,50 euros.Au premier semestre, le bénéfice net de 152 millions d'euros contre 56,7 millions, un an auparavant. L'Ebitda a progressé de 7% à 186 millions d'euros. Ce dernier représente une marge de 12% contre 12,4%, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,2% à 1,556 milliard d'euros.Dans l'immobilier résidentiel, le groupe revendique 9 282 réservations, dont 8 252 réservations de logements neufs en France, en hausse de 6% en volume et de 10% en valeur. En immobilier d'entreprise : 70 millions d'euros de prises de commandes ont été comptabilisées. 138 millions d'euros de prises de commandes additionnelles ont été enregistrées entre le 1er et le 25 juillet 2018.