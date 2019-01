NEXITY : prend 54% du capital de Morning Coworking

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexity et Morning Coworking (Groupe BAP) ont annoncé leur rapprochement pour renforcer et développer leur place sur le marché du coworking. Le promoteur immobilier a pris une participation de 54% à son capital, aux côtés des actionnaires d’origine et de son fondateur, Clément Alteresco. Morning Coworking totalise aujourd'hui 20 espaces abritant plus de 540 entreprises et 5 200 coworkers sur environ 60 000 mètres carrés. En 2022, Morning Coworking ambitionne d'héberger plus de 25 000 coworkers sur 200 000 mètres carrés.Le groupe a doublé son chiffre d'affaires tous les ans depuis sa création passant de 4,5 millions d'Euros en 2016 à 17 millions en 2018." Fort de ses positions de leader historique en promotion tertiaire et en property management, c'est dans l'exploitation que le groupe se lance grâce à ce partenariat clé signé avec Morning Coworking. Nexity Solutions Entreprise se positionne ainsi parmi les acteurs de référence sur le marché des offres de bureaux prêts à l'usage. L'enjeu pour le groupe est de pouvoir, demain, en fonction de la demande exprimée, offrir à ses clients des m2 de bureaux exploités directement par ceux-ci, ou des contrats mettant des postes de travail à leur disposition pour une durée convenue à l'avance ", a expliqué Nexity.