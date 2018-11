Nexity : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ELECTRICITÉ DE FRANCE -0.32% 15.54 49.14% NEXITY 0.70% 43.38 -12.58%

0

Nexity Property Management gèrera les implantations tertiaires d’EDF SA en Île-de-France et dans le Sud-Est de la France. Ce mandat exceptionnel par sa taille, porte sur près de 200 sites et 918.000 mètres carrés, pour une durée minimale de 4 ans. L'électricien confie à un spécialiste, le Property Management, le pilotage opérationnel de toutes ses activités courantes (FM Services, FM Technique, petits travaux, relation courante avec les bailleurs).EDF conserve la négociation de ses baux, les grands travaux et le pilotage stratégique de ses projets.Pour accompagner EDF, Nexity Property Management va procéder aux recrutements de près de 40 collaborateurs qui s'inscriront dans un plan d'embauches portant sur une centaine de profils techniques ou de gestionnaires sur l'ensemble du territoire national.