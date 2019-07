Nexity : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de l’annonce de ses résultats semestriels, Nexity a relevé ses objectifs annuels. Le premier promoteur immobilier français vise désormais un chiffre d’affaires et un Ebitda en croissance autour de 7 % contre au moins 5 % précédemment. Il anticipe par ailleurs une croissance de sa part de marché, dans un marché du logement neuf en France plus porteur qu’attendu en 2019 : -2 % à -4 % contre -7 % anticipé en début d’année."Il convient de mettre en perspective la 'saisonnalité' des activités combinées de Nexity et en particulier celle de la promotion d'Immobilier d'entreprise pour comprendre les raisons d'une croissance de chiffre d'affaires et d' Ebitda 2019 attendus autour de 7% (contre au moins 5% auparavant) qui peut apparaître comme décalée par rapport à la forte croissance du premier semestre", a commenté son président, Alain Dinin.Au premier semestre, le bénéfice net, part du groupe, a atteint 52,2 millions d'euros contre 150,5 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda a bondi de 22 % à 226 millions d'euros, ce qui représente une marge de 12,3 % contre 12 % un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 18 % à 1,84 milliard d'euros. Il a augmenté de 6 % à périmètre constant.Sur le plan commercial, les réservations de logements neufs en France ont atteint 9 486 lots représentant 1,923 milliard d'euros (+15 % en volume et en valeur). Les prises de commandes en Immobilier d'entreprise se sont élevées à 138 millions d'euros. Le groupe prévoit de réaliser le même niveau de prises de commandes qu'en 2018 : 349 millions d'euros. Nexity affiche un Backlog promotion de 4,8 milliards d'euros (+7 %).Le groupe propose un dividende par action de 2,70 euros au titre de 2019, et au moins au même niveau jusqu'en 2022.