Nexity : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidèle à ses habitudes, Nexity a dévoilé des résultats 2019 supérieurs à ses objectifs. Le premier promoteur immobilier français a dévoilé un résultat net part du groupe de 160,7 millions d’euros contre 197,7 millions d’euros en 2018. L’Ebitda a progressé de 10% à 573 millions d’euros alors que le groupe visait une croissance supérieure à 7%. Nexity affiche ainsi un taux de marge d’Ebitda de 12,7%, en repli de 0,1 point de base. Le chiffre d’affaires a augmenté de 9% à 4,5 milliards, dépassant là aussi l’objectif d’une progression supérieure à 7%.Sur le plan commercial, les réservations de logements neufs en France ont atteint 21 837 lots représentant 4,362 milliards d'euros (+11% en volume et en valeur). La part de marché estimée à 14,2%, en augmentation de 1,8 point. Les prises de commandes en Immobilier d'entreprise sont ressorties à 521 millions d'euros, à comparer avec un objectif de 350 millions.Cette année, le chiffre d'affaires est attendu en croissance supérieure à 10% et l'Ebitda et le résultat opérationnel courant en progression de 10%. Il propose un dividende par action de 2,70 euros.Le premier promoteur immobilier français prévoit un rebond du marché de l'immobilier résidentiel à partir du second semestre 2020.En Immobilier d'entreprise, le groupe anticipe une année 2020 probablement record, grâce à la commercialisation du campus Engie à La Garenne-Colombes.Nexity a confirmé ses ambitions 2021 d'un chiffre d'affaires d'au moins 5,3 milliards d'euros (+10% en moyenne depuis 2017), d'Ebitda d'au moins 680 millions d'euros (+10% en moyenne depuis 2017) et d'un dividende au moins égal au niveau proposé au titre de 2019.